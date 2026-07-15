¿Hay restricción vehicular en la Región Metropolitana este jueves 16 de julio?

A partir del 1 de mayo, que está en vigencia la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que busca cuidar la calidad del aire en la capital del país y que limita la cantidad de vehículos que circulan por las calles.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Vale señalar que se aplica en meses de otoño e invierno, que es justamente cuando más aumenta la contaminación.

En este contexto, está presente la incertidumbre con respecto a qué pasará con la restricción vehicular durante este jueves 17 de julio. Día que es feriado por la conmemoración del Día de la Virgen del Carmen.

¿Qué pasa con la restricción vehicular este jueves 17 de julio?

Vale señalar que la restricción vehicular no rige durante días feriados. De este modo, este jueves 17 de julio no se aplicará.

Recordemos que la medida rige entre lunes y viernes (excepto festivos), desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

En este sentido, la restricción vehicular se volverá a aplicar el próximo viernes 18 de julio. Dicho día, los vehículos que no podrán circular son aquellos que tienen patentes que finalizan en los siguientes números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: 6 o 7.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 2, 3, 4 o 5.

Motocicletas de antes del 2002: 2, 3, 4 o 5.

Motocicletas inscritas desde 2002 a septiembre del 2010: 6 o 7.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 2, 3, 4 o 5.

Transporte de carga que no tienen sello verde: 2, 3, 4 o 5.

Vale señalar que las multas por no respetar la restricción vehicular se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto equivale a aproximadamente de $70 mil a $90 mil. De este modo, los conductores deben estar pendientes a la medida que estará en vigencia hasta el 31 de agosto.

Para conocer más información al respecto, puedes revisar el sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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