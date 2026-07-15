Embarazó a la madre de su mejor amigo y todavía no revela el secreto: DJ Black y JL Godoy quedaron en shock

Recientemente, DJ Black y José Luis Godoy quedaron más que sorprendidos por el relato de un auditor de «El Portal del Web», quien confesó que tuvo un hijo con la madre de su mejor amigo.

«Hace como cinco años, cuando estaba en la universidad, conocí a un amigo, que se me hizo mi mejor amigo», comenzó señalando el hombre.

De este modo, dio a conocer que frecuentemente iba a su casa, donde conoció a la madre.

Auditor confiesa romance con la madre de su mejor amigo

«Como a los dos años de amistad, más o menos, yo con su mamá estábamos ahí entrando en la onda. Entre la onda y onda pasó algo más», reveló.

Posteriormente, indicó: «Cuento corto. La consecuencia de eso fue que con su mamá tuve un hijo».

Esta revelación no pasó desapercibida para DJ Black y José Luis Godoy, quienes reaccionaron inmediatamente.

«Le hiciste un hermanito a tu amigo», le dijo JL.

En este sentido, se refirió a lo que siente cuando ve al niño. «Es el sentimiento de padre, o sea, no sé cómo explicarlo, pero siento como un amor hacia el niño, obviamente», expresó.

Vale señalar que el hombre aseguró que hasta ahora nadie más sabe esto. Ni siquiera su amigo. Además, aseguró que ya no tiene contacto con la mujer, pero sí con su amigo.

«Es mi amigo, pero trato de no ir tanto a su casa», aseguró el auditor de»El Portal del Web».

También te podría interesar: Paul Vásquez confirma que hay Flaco para rato y no le cierra las puertas a Viña: «En un momento pensé en retirarme, pero…»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google