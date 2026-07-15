«Pesaba como 80 kilos»: Marlen Olivari reaparece y deja la grande con drástico cambio físico

Hace algunos días, Marlen Olivari sorprendió con su cambio físico. En este sentido, la showoman dio a conocer cómo logró obtener su renovada figura,

La exmodelo dio a conocer que tomó la decisión de enfrentar aquello que la afectaba físicamente. De este modo, dio a conocer que pudo descubrir que enfrentaba un problema de salud.

El cambio físico de Marlen Olivari

En diálogo con el programa «Hay que decirlo», Marlen Olivari indicó que hace un tiempo «pesaba como 80 kilos más o menos, estaba gordita».

La exfigura de «Morandé con Compañía» dio a conocer que ha cambiado sus hábitos y que detectó que tenía problemas hormonales.

«Yo estaba con una endometriosis, tenía un quiste en el endometrio supergrande; a las mujeres nos pasan esas cosas y con una metrorragia que es mucho más que hemorragia por muchos meses», indicó.

Además, Marlen Olivari mencionó que en dicho periodo «estaba tomando muchas hormonas, eso también te hace engordar mucho más, además de que en el reality me comí todo el pan que había y no había postres».

En este sentido, indicó: «Me traté la endometriosis y la tiroide; no me quería hacer el tratamiento porque decía ‘no quiero tomar remedios’, pero la verdad es que todo cambió y me operé».

Todo este tratamiento fue acompañado de un cambio de hábitos. «Ya que me operé, hice tanta cuestión, dije: ‘Voy a empezar a cuidarme en serio’, para hacer un cambio real, y dejé de lado los carbohidratos, cero alcohol, no vinito ni pisco sour porque eso engorda como caballo, así que pura agüita», indicó.

Además, expresó: «Estoy haciendo mucho deporte, me cambió todo: la cara, el cuello, la piel; estoy supercontenta, feliz».

Vale señalar que a través de redes sociales, diversos usuarios han reaccionado al cambio físico de Marlen Olivari. «Da el dato de cómo te ves tan bien, me agrada verte así linda»; «Marlen que hiciste para estar tan hermosa cuenta rutina y dieta, porfa»; «estás regia», son algunos de los comentarios que le han dejado en sus recientes publicaciones en Instagram.

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