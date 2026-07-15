Reconocida figura del espectáculo se desahoga por su despido de Canal 13: «Me hicieron la cama entre varios»

Álvaro Ballero ha dado mucho que hablar con su regreso a la pantalla chica con ¿Volverías con tu ex? 2. Y recientemente, se sinceró con respecto a un recordado momento de su carrera. Hablamos de su salida de Canal 13.

En diálogo con Patricio Sotomayor para Plan Perfecto, el chico reality se refirió a los rumores y aseguró que su desvinculación no tendría relación con denuncias de malos tratos hacia trabajadores. Algo que se ha especulado en diversas ocasiones.

«Lo de los malos tratos es mentira. A mí no me despidieron por eso, fue solo una denuncia que no terminó en nada. A mí me sacaron dos años después de eso. Ahora dicen que son tres denuncias, eso es falso», indicó Álvaro Ballero.

La explicación de Álvaro Ballero ante su salida de Canal 13

Vale señalar que esta no es la primera vez que el chico reality se refiere al tema. En abril, en el programa «Sin Editar», en conversación con Pamela Díaz, ya había hablado del tema. Instancia, en la que había revelado por qué cree que fue despedido.

En esta oportunidad, Álvaro Ballero indicó que habría sido «Por la intensidad».

En este sentido, indicó que cuando había que negociar, actuaba de manera demasiado frontal.

«Yo siempre llegaba a negociar con ‘la pistola arriba de la mesa’. Tenía un proyecto de tanta plata, ¿lo quieres o lo dejas? Me saltaba todos los protocolos», aseguró.

De acuerdo a sus palabras, gracias a este estilo pudo conseguir importantes resultados por años. Sin embargo, reconoció que le jugó en contra cuando obtuvo un puesto con más exposición en Canal 13.

«Llega un minuto, cuando llegas a un cargo que es superpolítico, que ya las pasadas a llevar te las cobran», indicó.

Ante esto, Pamela Díaz le señaló: «Y te las cobraron».

«Sí po’, me hicieron la cama entre varios», respondió Álvaro Ballero.

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