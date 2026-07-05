«No a todos les ha ido bien»: Beto Espinoza se sinceró sobre sus excompañeros de Detrás del Muro

Beto Espinoza rompió el silencio sobre los exintegrantes de Detrás del Muro que decidieron seguir en Chilevisión cuando el programa volvió a Mega.

El comediante habló del tema durante su participación en Only Friends, luego de que Raquel Argandoña y José Antonio Neme le preguntaran por el presente de Christian Henríquez, Kurt Carrera y María José Quiroz, quienes permanecieron en CHV para sumarse a El Club de la Comedia y Teatro en CHV.

Beto Espinoza se sinceró sobre sus excompañeros de Detrás del Muro

Al ser consultado por la relación que mantiene con sus excompañeros, el humorista aseguró que la decisión de cambiar de rumbo profesional no afectó la amistad entre ellos: «Hay muy buena onda, todos mantenemos el contacto. La amistad no se pierde por una decisión profesional. Mientras más humor haya en la televisión, mejor», comentó.

«Lamentablemente no a todos les ha ido bien, hay que seguir en la búsqueda«, agregó.

Más adelante, Raquel Argandoña quiso saber si existía la posibilidad de que los tres regresaran a Detrás del Muro, considerando el desempeño que ha tenido Teatro en CHV.

Frente a esa posibilidad, Beto Espinoza dejó claro que no depende del elenco: «Las condiciones han cambiado un poco. No depende de nosotros si ellos vuelven; nosotros trabajamos para un canal y cada uno tomó una decisión distinta. No hablamos todas las semanas, pero hay buena onda», respondió.

Las declaraciones del comediante buscaron poner fin a las especulaciones sobre una supuesta mala relación entre quienes regresaron a Mega y quienes permanecieron en Chilevisión.

De hecho, pese a la insistencia de los conductores, Beto Espinoza optó por no profundizar en el tema y evitó alimentar una nueva polémica.

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