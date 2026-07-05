«Se fue mi gran amigo…»: El emotivo mensaje de Pato Torres para Fernando Kliche en su obra de teatro

La muerte de Fernando Kliche sigue provocando emotivas despedidas entre quienes compartieron escenario con el actor. Uno de ellos fue Pato Torres, quien le rindió un especial homenaje durante una función de la obra ¿Por qué será que las queremos tanto? en el Teatro Camino.

El histórico compañero y amigo del intérprete uruguayo aprovechó el cierre de la presentación para recordar los más de 10 años que trabajaron juntos sobre las tablas y dedicarle unas sentidas palabras.

El emotivo mensaje de Pato Torres para Fernando Kliche en su obra de teatro

Cabe recordar que Fernando Kliche integró el elenco de la obra durante más de una década. Sin embargo, hace algunas semanas Remigio Remedy asumió su papel debido a los compromisos que el actor mantenía con las grabaciones de teleseries.

En conversación con Página 7, Remedy explicó que ese fue el motivo por el que se sumó al montaje en lugar del uruguayo.

Al finalizar la función, Pato Torres tomó el micrófono para recordar a su amigo: “Hoy se fue mi gran amigo, Fernando Kliche”, expresó. Luego, apuntando a Remigio Remedy, agregó: “Él hacía este personaje. Estuvimos más de 10 años haciendo esta obra”.

“Él permitió, no por su enfermedad, sino por otra cosa, (estaba) haciendo teleseries… Le pedí permiso, (le dije) ‘tengo unas funciones vendidas de esta obra, ¿puede hacerlo Remigio?’. ‘Sí’, me dijo, ‘no hay ningún problema’”, relató.

Además, dedicó elogios a la presentación de su actual compañero: “Hoy día, Remigio estuvo brillante, de verdad”, comentó, mientras el público respondía con aplausos y ambos se fundían en un abrazo sobre el escenario.

Antes de cerrar el homenaje, Pato Torres llevó una mano al pecho y aseguró: “aquí lo tengo por siempre”.

Posteriormente, Teatro Camino publicó el registro del momento en sus redes sociales y escribió: “Con emotivas palabras de amistad y gratitud dedicadas a Fernando Kliche, @oficialpatotorres y @remigioremedy finalizaron la primera función de ¿Por qué será que las queremos tanto? Un momento muy especial, de una comedia que presentaron por más de 10 años Patricio y Fernando, y que hace unas semanas integró al elenco a Remigio”.

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