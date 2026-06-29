«Exigiría a Mega que saque a estos dos chicos del reality. Lo más fuerte que me ha tocado ver (…) No quiero ver más a dos depredadores sexuales»

Hace algunos días, el periodista de farándula, Hugo Valencia le lanzó un duro mensaje a Mega.

Resulta que el panelista de Zona de Estrellas criticó una polémica conversación en el reality «¿Volverías con tu ex? 2» entre Carlos «Kaoto» Águila y Rai Cerda.

En esta oportunidad, los jóvenes estaban hablando de sus compañeras de encierro. «Cansado de dormir con la mujer que odio al lado mío», lanzó Kaoto haciendo referencia a Estefi Marquis.

Posteriormente, le consultó a Raimundo Cerda: «¿Por quién quieres ir? Necesito que me digai para yo poder jugar».

«Con todas es mucho mejor que con una», respondió el ex de Faloon. En tanto, Kaoto indicó: «Entonces yo voy por la Bárbara (Muriel)».

El descargo de Hugo Valencia

Estos dichos han generado gran polémica. En este sentido, en Zona de Estrellas, Hugo Valencia, lanzó: «Le exigiría a Mega, como televidente, que saque a estos dos chicos del reality. Es lo más fuerte que me ha tocado ver».

En este sentido, el periodista recordó una situación que se desarrolló en 2023 en Gran Hermano, cuando se determinó expulsar a un participante.

«Es una situación después de una fiesta con alcohol. No lo vimos ni lo escuchamos y, aun así, expulsaron a uno de los favoritos y protagonistas de Gran Hermano», indicó Hugo Valencia refiriéndose a Rubén, quien fue denunciado por Scarlette.

«Ahora da lo mismo si Mega borra el capítulo o decide eliminarlo. Nos enteramos tres días después. Da lo mismo si ahora solo escuchamos cosas buenas, porque Chile ya se enteró», añadió el panelista de Zona de Estrellas.

«Como televidente, no quiero ver más a dos depredadores sexuales en un show», finalizó.

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