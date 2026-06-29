El relato que conmocionó a ¿Volverías con tu ex? 2: «Perdí un hijo y fue muy difícil»

En el capítulo emitido este domingo de ¿Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba protagonizó un conmovedor motivo tras hablar sobre una compleja situación de su vida.

Resulta que durante una cena con Mariano Brozincevi, la chica reality recordó cuando perdió a su bebé.

La argentina reconoció: «Perdí un hijo y fue muy difícil, tuve una cesárea y perdí al bebé. Fue muy dark, perdón si me emociono».

«En ese proceso, en vez de duelar, tapé eso con más trabajo, y me empecé a dar cuenta de que los proyectos que desarrollaba los perdía, entonces siempre el tema de la pérdida era el patrón en común, de que no paraba a hacer los duelos de nada», añadió Bárbara Córdoba.

Bárbara Córdoba recuerda complejo momento en ¿Volverías con tu ex? 2

La participante del reality de Mega dio a conocer que este difícil episodio de su vidala llevó a tener depresión. «Me dio una depresión muy grande, porque decía ‘todo lo pierdo, mi hijo, mis trabajos’. Estaba muy mal en Miami y un amigo me dice ‘o vas al psiquiatra o realmente tomar reiki, una sesión y a ver qué pasa’. Gracias a Dios que algo en mi interior me dijo ‘toma reiki’, y el reiki le devolvió todo el color a mi vida», aseguró.

«Soy el ave fénix, realmente siento que me morí y estoy en ese renacer donde no me da vergüenza hablar de las cosas que hice en el pasado», añadió Bárbara Córdoba.

Frente a esto, Mariano Brozincevi le indicó: «La verdad es que me dejaste un poco en shock con todo esto, pero te agradezco de todo corazón que me hayas compartido esta parte tuya que desconocía».

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