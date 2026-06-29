Querida periodista comparte sentido mensaje tras ser desvinculada de Mega: «Veamos con qué sorprende la vida»

Hace algunos días se dio a conocer una inesperada salida de Mega. Se trata de la periodista Natasha Kennard, quien se desempeñaba en el área de prensa y llevaba nueve años en la señal.

La profesional fue despedida en medio del proceso de reestructuración que vive la señal desde principio de año.

Es importante mencionar que Natasha Kennard se encontraba viviendo en Londres desde el año pasado. La comunicadora estudia un posgrado y realizaba coberturas de temas internacionales desde Europa para el canal.

De acuerdo a lo informado por The Clinic, a la comunicadora «se le ofreció un cambio de condiciones contractuales, de acuerdo con el modelo de corresponsales internacionales con el que opera Mega, ya que su contrato anterior era poco compatible con sus responsabilidades académicas». Sin embargo, la oferta habría sido después de su despido y no llegaron a un acuerdo.

Las palabras de Natasha Kennard tras su salida de Mega

Recientemente, la periodista compartió una publicación en su cuenta de Instagram, en la que se refirió a su salida de Mega.

«¿Cómo se resume casi una década en un par de fotos? ¡Imposible!», comenzó señalando Natasha Kennard en la descripción del post.

En este sentido, tuvo palabras para sus compañeros. «Qué lindos recuerdos, MIL GRACIAS a todos por acompañarme en lo que fueron casi 10 años increíbles, por permitirme cumplir sueños y ser muy feliz. Y por sobretodo, hacer lo que más me gusta en este planeta: periodismo», expresó.

«Lo más valioso los equipos y personas maravillosas que conocí en este camino: productores, sonidistas, maquilladoras, peluqueras, vestuaristas, técnicos, camarógrafos, conductores, editores, reporteros, presentadores, todos!!! Y amigos para toda la vida», añadió la ahora experiodista de Mega.

Y para finalizar, la profesional indicó: «Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar pronto. No sé qué viene, pero veamos con qué sorprende la vida».

Como era de esperar, el post generó múltiples reacciones. En este sentido, uno que le comentó fue Roberto Cox, quien le dejó buenos deseos para el futuro.

«Éxito en todo lo que venga. Seguro van a aparecer más y mejores oportunidades. ¡Con todo!», le escribió el rostro de CHV.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google