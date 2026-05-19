«Hay hartas cosas que quedaron inconclusas y nunca diste la cara. Si no aceptas vas a quedar como un mari… ante todo Chile»

El desafío de DJ Méndez a Américo de enfrentarse en una pelea de boxeo sigue dando que hablar. Ahora, Leo Rey reaccionó y reveló que se quiere sumar a la tendencia.

Resulta que a través de su cuenta de Instagram, el reconocido cantante compartió un vídeo, en el cual retó a pelear a su excompañero de La Noche, Alexítico, con quien lleva años de enemistad.

«Así como DJ Méndez retó a una pelea en un ring a Américo, yo también quiero retar a alguien y espero que no se le haga», partió señalando, en la publicación en la cual etiquetó a su rival.

En este sentido, el popular cantante nacional aseguró que todavía tienen cosas que resolver. «Hay varias cuentas que arreglar. Hay hartas cosas que quedaron inconclusas y nunca diste la cara», aseguró Leo Rey.

Además, el exvocalista de La Noche le hizo una dura advertencia. «Si no aceptas vas a quedar como un mari… ante todo Chile», añadió.

Recordemos que ambos llevan más de una década distanciados y con mala relación, lo que está relacionado con la polémica salida de Leo Rey de la agrupación de cumbia.

Leo Rey generó múltiples reacciones

Como era de esperarse, la publicación del cantante dio mucho que hablar y generó múltiples reacciones en redes sociales.

De hecho, DJ Méndez comentó: «¿¡Ahora entienden que es una velada deportiva llamada boxeo!? LET’S GO!».

Por otro lado, otra figura del espectáculo que reaccionó fue el cantante urbano Julianno Sosa, quien comentó unos emojis de fuegos y aplausos.

«El que gana se queda con el grupo La Noche»; «No veo la hora de asistir a esa pelea»; «Se viene épico»; «Esa pelea me gustaría ver», esos fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

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