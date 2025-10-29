Cristina Tocco reacciona a dichos de exfutbolista que reveló antiguo affaire: «¡Cómo me expones!»
El exfutbolista y entrenador de fútbol dio a conocer un antiguo affaire, lo que no pasó desapercibido para Cristina Tocco.
Hace algunos días, el exfutbolista y director técnico Jorge «Peineta» Garcés dio de que hablar tras revelar que tuvo una relación con Cristina Tocco.
Vale señalar que esto lo dio a conocer en TNT Sports. Instancia, en la que mencionó: «Tuve una relación con una mujer muy linda toda. No solo físicamente, eso no es lo más importante. Ella lo dijo en algún momento. La reté, habló de otras cosas más personales».
En este sentido, el entrenador de fútbol tuvo halagos para la actriz argentina. «Cristina es una mujer no de la belleza que ven los hombres, sino la de ella, íntegra. Una gran mujer», expresó.
Cristina Tocco reaccionó a dichos de Jorge «Peineta» Garcés
Los comentarios del entrenador con pasos por equipos como O’Higgins y Santiago Wanderers no pasaron desapercibidos. Incluso la misma actriz reaccionó a ellos, quien dio a conocer que se trataría de un antiguo affaire.
Resulta que en conversación con Página 7, Cristina Tocco expresó entre risas: «Pero Peineta, ¿cómo se te ocurre? Tuve un affaire de poquitos días, ¡por Dios!».
Vale señalar que la intérprete tuvo halagos para el Jorge Garcés. «Él es un tipazo, es un caballero. No quiero hablar en desmedro de toda la gente del fútbol, pero no pasa muy a menudo el encontrar gente tan caballeresca y además es un amante increíble», indicó.
«Es un caballero de verdad. Una gran persona, lo quiero muchísimo», agregó Cristina Tocco.
De todos modos, se mostró sorprendida por la decisión del entrenador de revivir este antiguo affaire.
«Este Peineta es un caso. Yo no hablo de mi vida privada, Peineta, ¡cómo me expones! ¡no me quemes!», indicó, cuestionando a Jorge Garcés, pero sin dejar de lado su tono distendido.
