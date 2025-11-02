Se acabó el amor: Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman el fin de su relación tras dos meses juntos

Una de las parejas más mediáticas del espectáculo y la farándula a nivel internacional, el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina, Nicki Nicole, ha llegado a su fin. Todo esto en medio de fuertes rumores de infidelidad que vinculan al español con una modelo italiana, en un reciente viaje a Milán.

La relación había causado polémica por lo inesperada que fue, considerando además, que comenzó poco después de que el futbolista cumpliera 18 años, mientras que la argentina tiene 25.

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman el fin de su relación tras dos meses

El creador de contenido español, Javi Hoyos, fue el primero en dar la noticia, tras hablar por redes sociales con Lamine Yamal en medio de los rumores de infidelidad. El jugador del Barcelona confirmó el quiebre, y señaló sobre los motivos: «Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación«.

«No le he sido infiel ni he estado con otra persona«, aclaró.

Además, según señaló el periodista, Lamine Yamal aseguró que el viaje a Italia ocurrió después de terminar su relación con Nicki Nicole.

Por su parte, la artista argentina se refirió al tema en conversación con Jordi Martin, quien le preguntó por los rumores sobre la infidelidad. A esto, Nicki Nicole le respondió: «no soy de hacer estas cosas, pero te quería aclarar que con Lamine no estamos juntos desde hace unos días, después de que me fui de Barcelona, te lo digo por sobre todo por el rumor de la infidelidad».

«Créeme que si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo en todos lados como ya lo hice en un pasado», cerró la artista, refiriéndose a su antigua relación con Peso Pluma.

