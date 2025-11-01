Ahora bailarán de a tres: Revisa los 16 nuevos famosos que estarán en Fiebre de Baile

El éxito de Fiebre de Baile en Chilevisión sigue arrasando con la competencia. El formato ya contó con gran cantidad de ingresos desde su primera emisión, como Claudio Valdivia, Rai Cerda, Carlyn Romero, Camila Andrade, y la última eliminada Nidyan Fabregat.

Esta vez, desde el canal innovarán con un formato de baile en tríos, donde cada uno de los participantes bailará junto a su bailarín habitual, y un famoso invitado.

Cabe recordar que esta información ya había sido filtrada por Vale Roth, quien afirmó que bailaría junto a Kike Acuña. Sin embargo, pocos días después, se bajó del programa alegando problemas personales.

Los 16 nuevos participantes que estarán en Fiebre de Baile

A través de sus redes sociales, Chilevisión fue revelando de a poco a los famosos invitados para esta semana en Fiebre de Baile. Algunos chicos reality, exfutbolistas, creadores de contenido y cantantes serán parte de los invitados.

Por ahora, no se ha revelado cuáles serán los tríos que participarán en la competencia, ni qué días se presentará cada uno. La lista completa de invitados a los próximos capítulos del programa de baile es la siguiente:

Daniela Muñoz

Pollo Castillo

Iván Cabrera

Fernanda Finsterbusch

Pincoya

Edmundo Varas

Leonardo Monje

Jaime Figueroa, barman de Podemos Hablar

Luis Jara «Mellow», ex integrante del programa

Antonia Bosman

Alessia Traverso

Kathy Contreras

Vale Saini

Gustavo Becerra

Mariela Montero

Cata Palacios

