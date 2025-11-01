Ahora bailarán de a tres: Revisa los 16 nuevos famosos que estarán en Fiebre de Baile
Esta semana tendrá lugar un formato especial en Fiebre de Baile, donde entrarán 16 famosos a apoyar a los participantes.
El éxito de Fiebre de Baile en Chilevisión sigue arrasando con la competencia. El formato ya contó con gran cantidad de ingresos desde su primera emisión, como Claudio Valdivia, Rai Cerda, Carlyn Romero, Camila Andrade, y la última eliminada Nidyan Fabregat.
Esta vez, desde el canal innovarán con un formato de baile en tríos, donde cada uno de los participantes bailará junto a su bailarín habitual, y un famoso invitado.
Cabe recordar que esta información ya había sido filtrada por Vale Roth, quien afirmó que bailaría junto a Kike Acuña. Sin embargo, pocos días después, se bajó del programa alegando problemas personales.
Los 16 nuevos participantes que estarán en Fiebre de Baile
A través de sus redes sociales, Chilevisión fue revelando de a poco a los famosos invitados para esta semana en Fiebre de Baile. Algunos chicos reality, exfutbolistas, creadores de contenido y cantantes serán parte de los invitados.
Por ahora, no se ha revelado cuáles serán los tríos que participarán en la competencia, ni qué días se presentará cada uno. La lista completa de invitados a los próximos capítulos del programa de baile es la siguiente:
- Daniela Muñoz
- Pollo Castillo
- Iván Cabrera
- Fernanda Finsterbusch
- Pincoya
- Edmundo Varas
- Leonardo Monje
- Jaime Figueroa, barman de Podemos Hablar
- Luis Jara «Mellow», ex integrante del programa
- Antonia Bosman
- Alessia Traverso
- Kathy Contreras
- Vale Saini
- Gustavo Becerra
- Mariela Montero
- Cata Palacios
