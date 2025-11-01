«No era una persona fiable…»: María José Prieto entregó detalles sobre su relación con Raffaella Di Girólamo y acusó actitudes extrañas

En el último capítulo de Only Fama, estuvieron como invitados Cristián Campos y su esposa María José Prieto, donde hablaron sobre la denuncia en contra del actor, por abuso sexual.

En el programa, María José Prieto entregó detalles sobre su relación con Raffaella Di Girólamo, y acusó que siempre tuvo conductas «extrañas».

Primero, le preguntaron a María José Prieto si dudó de su marido, tras conocerse la denuncia por abuso sexual: «jamás tuve una duda de que Cristián fuera capaz de hacer una cosa así, desde mi corazón, mi cabeza, mis entrañas», respondió.

«Yo fui una chica abusada de los 9 a los 16, y tuve la experiencia, pero esa experiencia me ayudó a ser más aguda, a saber muchas cosas, cosas que otras mujeres no saben y pude lograr sanar«, detalló la actriz.

En esa misma línea, comenzó a ahondar en su relación con Rafaella Di Girólamo: «cuando apareció esta mujer que empezó a rondar, una como mujer sabe, el instinto te dice cuando una persona es confiable o no».

«Yo el año 2000 la conocí y siempre era algo muy extraño en una mujer, como que me amaba, me odiaba, me hacía cosas. Entonces, siempre fue… No era una persona fiable«, explicó María José Prieto.

José Antonio Neme, el conductor del espacio, le preguntó por estas situaciones, si es que podía entrar más en detalle, a lo que respondió: «Me perseguía, me imitaba, nos mentía, nos decía que fuéramos a un lugar, que le iban a pedir matrimonio porque Cristián me acaba de dar anillo. Llegamos al lugar y el pololo no le pide matrimonio, no le tira anillo como decía ella».

«Muchas, muchas cosas. Después nos íbamos a casa e invitaba a Cristián a su casa, decía ‘ven va a venir Antonio y Pedro (hijos de Cristián) a mi casa’. Cristián llegaba y estaba una expolola, y no estaban ni Antonio ni Pedro. Cristián me decía ‘estoy acá en la casa ni está esta otra mina’. Cosas muy extrañas «, cerró la actriz.

