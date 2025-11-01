«Sí me incomoda, es feo»: Disley Ramos se sinceró sobre las comparaciones con Coté López

En conversación con el podcast «Seré Wn», de Julio César Rodríguez, Disley Ramos repasó su carrera como influencer, y su paso a los programas de televisión. También la pusieron en aprietos al preguntarle por su relación con Luis «Mago» Jiménez.

Cabe recordar que ambos comenzaron su relación tras conocerse en Mundos Opuestos, reality de Canal 13. Además, esto se dio luego de la mediática separación de Luis Jiménez y Coté López.

Disley Ramos se sinceró sobre las comparaciones con Coté López

En el podcast, le preguntaron a Disley Ramos si le molestan las comparaciones con Coté López, que se dan en redes sociales: «sí, me incomoda, porque en verdad siento que es feo comparar entre mujeres. Y porque las comparaciones las hacen las mismas mujeres más encima».

«En vez de tirarnos para arriba, cada una apoyar a las dos, a una si quiere, pero desde la buena onda, como que generan conflictos que ni nosotras tenemos. Como que no es un tema, ni para ella, ni para mí«, agregó.

En ese momento, Julio César Rodríguez le preguntó si conocía personalmente a Coté López, a lo que Disley respondió que no. En esa misma línea, le consultó si le gustaría conocerla: «si es una coincidencia, sí, pero no sé si como tener un encuentro… si nos topamos en algún momento, tenemos que conocernos, saludarnos, pero que se dé, obviamente, no algo forzado».

Por último, también aclaró que no se siguen en redes sociales, y le pidió a la gente que paren con las comparaciones.

«Pero siento que en general la gente hace esas comparaciones y son feas, son feas porque en verdad cada una tiene lo suyo, cada una es power «, cerró Disley Ramos.

También podrías leer en RadioActiva: «Tiene 20 años, qué más le podemos pedir»: Ignacia Michelson arremetió en las redes tras ruptura con Diego Venegas

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google