«Tiene 20 años, qué más le podemos pedir»: Ignacia Michelson arremetió en las redes tras ruptura con Diego Venegas

Ignacia Michelson y Diego Venegas se conocieron en el reality Mundos Opuestos, donde formaron una intensa relación amorosa. Todo iba bien hasta hace unos días, donde el joven sorprendió al anunciar su quiebre.

Con un video en su perfil de TikTok, Venegas aseguró: «Decidí terminar con Ignacia, es algo que me duele mucho. Me duele en el alma, fue muy importante para mí».

Ignacia Michelson arremetió en las redes tras ruptura con Diego Venegas

Después de la revelación de Diego Venegas, Ignacia Michelson subió un video en sus historias de Instagram, que más tarde fue borrado. Pero el portal Infama rescató, también, en sus historias:

«Chicos, les quiero decir que con Diego terminamos y quiero contar un poco la verdad de cómo fueron las cosas. Porque, en verdad, como que me molesta que a mí siempre me quieran dejar como la mala de la situación, frente a que yo lo ayudé, porque él sabe perfectamente que gracias a mí está donde está» afirmó de entrada la chica reality.

«Me carga que se hagan la víctima y queden ellos como los buenos, como los no sé qué, mientras yo lo ayudé a él en todo y más. Me cargan los hombres que se hacen la víctima, no. Pésimo, pésimo», agregó Michelson.

Para cerrar, Ignacia Michelson le dejó un duro mensaje a su expareja: «Cómo va a tener tanta hambre de decir que terminamos, si eso es algo de nosotros dos solos, pero bueno. Tiene 20 años, qué más le podemos pedir a eso. Le deseo lo mejor en todo, que le vaya excelente, pero si él quiere que hable, bueno, vamos a partir hablando las cosas como son«.

Este video fue borrado, sin embargo, acorde a La Cuarta, Michelson después subió otra historia, confirmando su quiebre: «Terminamos, pero a los chilenos les encanta que les mientan y aman a los que se hacen las víctimas (esto ya pasó) Cómo puedes hacer show para tener más visitas y a la gente real, que dice lo que piensa, siempre las juzgan».

También podrías leer en RadioActiva: Revelan la millonaria deuda que Jean Paul Pineda mantiene con Faloon Larraguibel por pensión alimenticia

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google