No es un secreto que la relación entre Daniela Aránguiz y Constanza Capelli está lejos de ser buena. Cada vez que surgen rumores, ambas suelen tener algo que decir, y esta vez no fue la excepción.

Durante las últimas semanas, comenzaron a circular comentarios sobre un supuesto acercamiento entre Capelli y Claudio Valdivia, ex cuñado de Aránguiz, quienes actualmente comparten pantalla en el programa Fiebre de Baile. De acuerdo con lo comentado en redes, entre ellos habría surgido una química especial y algunos coqueteos en el set.

Sin embargo, la situación habría dado un giro con la llegada de Camila Andrade al espacio televisivo. Al parecer, el ex chico reality cambió rápidamente su atención, dedicándole palabras llenas de elogios.«Es una mujer valiente, inteligente, bellísima y es una mujer de todo mi gusto», declaró Claudio Valdivia en la reciente edición del programa.

Daniela Aránguiz y su confesión sobre los hermanos Valdivia

Por su parte, Daniela Aránguiz no tardó en reaccionar. Desde el programa Sígueme de TV+, lanzó duras declaraciones contra su ex cuñado y también contra Capelli.«Claudio a Cony sí le puede coquetear, hasta puede tener un affaire con esa mujer, pero Claudio jamás tendría una relación en serio porque ella estuvo con su hermano», afirmó tajante.

Cabe recordar que durante la primera temporada de Gran Hermano Chile, Cony Capelli reveló haber tenido una breve relación con Jorge Valdivia, la cual terminó cuando el exfutbolista decidió retomar su vínculo con Aránguiz.

Daniela fue más allá y añadió: «Aunque ellos se han compartido mujeres, no son mujeres que las tomen en serio».

En cambio, tuvo palabras positivas para Andrade: «Yo creo que con ella podría tener una relación de verdad, una relación bonita».Y cerró con una reflexión: «Quizás, a Camila le haría súper bien tener una relación desde cero. Alguien que está soltero, que no tiene cachos, que ya tiene como toda su vida solucionada. El Claudio tiene una escuelita de fútbol, le va regio».

