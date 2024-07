¡La rompe en plataformas digitales!: Karol G incursionó en el merengue con «Si antes te hubiera conocido»

El pasado 20 de junio, la popular cantante Karol G cautivó a su fanaticada con el estreno de «Si antes te hubiera conocido». Canción con la que la intérprete de «Mi ex tenía razón» incursionó en el estilo del merengue.

En esta canción la popular artista combinó todo su glamur con su talento para cantar. Esto dio como resultado una melodía completamente energética.

«Qué hubiera sido, si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando esta conmigo, no como amigos», es parte de la letra de «Si antes te hubiera conocido» de Karol G.

Una de las cosas que llama la atención del videoclip de esta canción, es que la cantante colombiana cambió su cabello rosado por uno rubio.

En poco más de un mes, «Si antes te hubiera conocido», de Karol G ha tenido gran éxito en las plataformas digitales. De hecho, actualmente se encuentra en el puesto número 4 del top 50 de Chile de Spotify. Además, en el top global de dicha plataforma está en el octavo lugar.

Por otro lado, el videoclip cuenta con más de 86 millones de visitas en YouTube.

La emoción de Karol G tras finalizar su tour «Mañana Será Bonito»

El 23 de julio, Karol G finalizó su tour «Mañana Será Bonito», el que contó con más de 60 fechas a lo largo del mundo.

El último show de la gira de la «Bichota» tuvo lugar en Madrid. Instancia en la que según consignó Infobae, la popular cantante colombiana señaló: «Me siento infinitamente agradecida y orgullosa de representar mi casa Colombia, me siento mucho más orgullosa de representar a todos mis países latinos alrededor del mundo. Gracias. Me encantaría poder detener el tiempo y quedarme aquí con ustedes llorando, riendo, tomándonos algo, viviendo la vida (…) Los amo como un hijuepu… a todos (…) Por mí volvería a empezar el show desde cero, que la energía está una chimba ahora».