«Qué terrible esto»: Cristián de la Fuente confiesa adicción con la que lidia y revela decisión que tomó
El actor recurrió a su cuenta de TikTok para compartir con sus seguidores una curiosa confesión. "Soy como medio adicto", indicó.
Durante la semana pasada, Cristián de la Fuente estuvo en el centro de atención. Esto debido a la demanda por divorcio culposo de parte de su exesposa Angélica Castro.
Recordemos que en el podcast «Bombastic», Cecilia Gutiérrez dio a conocer que la presentadora de TV realizó una acción legal debido a una supuesta infidelidad ocurrida en 2022, cuando se viralizó un video del actor besándose con una mujer.
Sin embargo, recientemente, Cristián de la Fuente generó noticia por otra situación. Resulta que a través de TikTok realizó una revelación que ha dado mucho que hablar. En concreto, dio a conocer a sus seguidores que tiene una curiosa adicción.
La revelación de Cristián de la Fuente
La confesión del actor ocurrió debido a una medida que tomó Mega con el reality ¿Volverías con tu ex? 2. Resulta que en primera instancia había liberado las transmisiones Non stop y los capítulos en YouTube. Sin embargo, posteriormente restringió el acceso solamente a usuarios con suscripción premium.
Frente a esto, Cristián de la Fuente indicó: «Tengo que confesarles algo que no sé si a ustedes les pasa también. Soy como medio adicto a los programas de reality, a verlos».
Además, expresó: «Vi toda La casa de los famosos, porque además tenía amigos ahí, entonces quería saber lo que les pasaba. Y ahora hay un reality de Chile que estaba viendo por Youtube, este reality».
En este sentido, Cristián de la Fuente cuestionó que «hace dos días ya no lo dan por Youtube y lo dan por una plataforma…».
Frente a esto, el actor reconoció que «tuve que hacerme socio de la plataforma y suscribirme para verlo, porque estoy metido en lo que va a pasar y quién se va a ir. Y justo hay eliminación. Qué terrible esto. Producen adicción ¿les pasa a ustedes o no?».
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