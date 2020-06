Luego de hacerse pública la muerte de George Floyd, el actor británico-nigeriano John Boyega, conocido por su papel de Finn en las últimas entregas de «Star Wars», estalló en ira a través de las redes sociales, donde afirmó que «odia a los racistas».

Pero de las palabras en Twitter, que se viralizaron rápidamente en internet, el intérprete pasó a participar de unas de las protestas a favor del «Black Lives Matter» afuera del edificio del Parlamento en Londres.

En ese lugar, ayudado por un megáfono, Boyega dio un emotivo discurso: «Las vidas de los negros siempre han importado», dijo Boyega a la multitud y agregó que «siempre hemos sido importantes. Siempre hemos querido decir algo. Siempre hemos tenido éxito independientemente. Y ahora es el momento. No estoy esperando».

«Les estoy hablando desde mi corazón. Miren, no sé si voy a tener una carrera después de esto, pero a la mier… eso», aseguró el actor durante su discurso, en el que mencionó a varios ciudadanos afroamericanos que han sufrido la discriminación, el abuso y el racismo, recoge Espinof.

“Look I don’t know if I’m going to have a career after this but, f**k that.” John Boyega. pic.twitter.com/KPFDUUFGlM — The Nikki Diaries (@thenikkidiaries) June 3, 2020

Los compañeros de profesión del actor le han mostrado su respaldo en redes sociales, como Mark Hamill que escribió que «nunca ha estado más orgulloso», en referencia a su compañero de reparto en «Los últimos Jedi»

Never been more proud of you, John. @JohnBoyega

❤️, dad https://t.co/XcXvBcblPG — Mark Hamill (@HamillHimself) June 3, 2020

La cuenta oficial de «Star Wars» también apoyó a Boyega con el siguiente comunicado, también en Twitter.