Hugh Jackman interpretó por casi dos décadas a Wolverine, siendo identificado por el gran público mayoritariamente por su participación en la saga de «X-Men» y en las cintas en solitario de Logan.

La última película del actor australiano como Wolverine fue «Logan», en 2017, que más allá de su tono concluyente, dejó un sinsabor en algunos fans del personaje, ya que ni siquiera para la despedida hubo un atisbo del look de Guepardo en el papel.

¿Por qué Jackman nunca utilizó la máscara ni el traje amarillo y azul de los cómics? Incluso en las versiones animadas que se adaptaron para la televisión, el personaje de Logan siempre utilizó su icónico traje, con la máscara negra puntiaguda, así que esta omisión en el cine ha sido una constante duda entre los fans.

Sobre todo porque el australiano repitió el papel en un total de 9 películas: 3 de la continuidad original de X-Men; 3 de la línea de tiempo de reinicio; y 3 de las películas independientes del superhéroe. A pesar de la cantidad de salidas que ha tenido como el X-Men favorito de los fanáticos, nunca se puso ese atuendo.

Tres años después de la última vista a Jackman como Wolverine, el director James Mangold explicó por qué nunca vimos al actor con el clásico traje de los cómics. Mientras participaba en la reciente fiesta de observación de «Logan», donde proporcionó comentarios en vivo para su película, se le preguntó al cineasta sobre el asunto.

Mangold explicó que dada la versión del héroe de Jackman, parecía fuera de lugar que él se pusiera algo así como simple promoción de su versión de los cómics. De hecho, nunca lo consideraron ni siquiera para el último adiós del actor, aunque no cerró la opción de que la próxima cinta eventualmente lo tenga.

Sorry. He never put it on. We never even made a version of the outfit. Everything about his character as I understand it, would keep him from donning a self promoting "uniform". I'm sure the next incarnation of the Wolverine will go there. https://t.co/FU7FrYQS6S

— Mangold (@mang0ld) May 28, 2020