La muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía el pasado 25 de mayo en Powderhorn (Mineápolis), ha provocado manifestaciones en diversas ciudades de Estados unidos e incluso en otras partes del mundo.

Frente a las protestas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió desplegar a efectivos de la Guarda Nacional para contener a los manifestantes.

El martes un grupo de personas se dirigía a Hollywood, en Los Ángeles, California, donde días previos se habían registrado destrozos y actos de violencia.

Es por ello que grupos militares llegaron al lugar para contener a los manifestantes. Lo llamativo e impactante fue que los propios soldados solidarizaron con la causa y se arrodillaron frente a los manifestantes, en señal de respeto por la muerte de Floyd.

Una imagen que se ha repetido en otras ciudades del país, pero en esos casos fueron miembros de la Policía que decidieron no enfrentarse con los manifestantes.

Es el caso de los uniformados en Coral Gables, Miami, en el estado de Florida, donde agentes de la Asociación de Jefes de Policía se arrodillaron como un gesto de solidaridad con la causa e incluso oraron con los manifestantes.

Algo similar ocurrió en la ciudad de nueva York, donde agentes del departamento de policía siguieron el ejemplo de sus compañeros de Miami y se arrodillaron junto al resto de manifestantes.

“No lo esperaba. Es genial, es un buen detalle pero buscamos algo concreto. Cuando no nos pisen y nos disparen. Ese es el momento que busco. Es un buen inicio pero no es suficiente”, aseguró Aleeia Abraham, activista que registró el momento en un video que publicó en su cuenta de Facebook.

National guard taking a knee with the people on Hollywood Blvd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/A0j14F9k1S

— Jordan Lee (@JordzLee23) June 3, 2020