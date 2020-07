Guionista de Volver al Futuro dice que la historia ‘nació por accidente’

Hace un par de semanas se cumplieron 35 años del estreno de “Volver al futuro”, la cinta que marcó a una generación y que a estas alturas ya es todo un clásico.

La cinta dirigida por Robert Zemeckis lanzó al estrellato a Michael J. Fox, actor que dio vida a Marty McFly y que hasta el día de hoy lo relacionan con los viajes en el tiempo y el Delorean.

Pero lo que no todos saben es que la historia de la película y que terminó siendo una saga, nació por accidente. Así lo reveló Bob Gale, el guionista de la cinta.

“¿Te imaginas cómo hubiera sido tu vida si alguno de tus padres fuera tu compañero de clase?”, fue la pregunta que se le cruzó por la mente a Gale un día que fue de visita a ver a sus papás, sin imaginar que esa idea se iba a convertir en una de las películas más taquilleras de los 80 y 90.

“La inspiración de Volver al futuro me llegó totalmente por accidente”, reconoce Gale en conversación con Infobae.

El guionista dice que estaba visitando a sus padres y encontró el libro de egresados de la secundaria de su papá en el sótano. “Mi mamá y mi papá fueron al mismo colegio. Entonces me dije: ‘esto es interesante’ y me pregunté ‘¿cómo sería mi secundaria en los años 40?’”.

“Descubrí que mi padre había sido el presidente de de su clase, algo de lo que no tenía idea. Entonces pensé en el presidente de mi clase de graduación, que era el clásico con el espíritu de la escuela, el típico muchacho con el que yo no tenía nada en común. Y me pregunté: ‘cómo hubiera sido ir a la escuela con mi papá’”, cuenta Gale.

“Ese fue el momento en el que me dije: ‘Guau, esta es una película”, ¡¿Qué hubiese pasado si ibas al secundario con tu papá?!”, agrega el guionista.

Este fue el inicio de la historia de “Volver al futuro”, donde Marty McFly viaja por accidente al pasado y tiene que hacer todo lo posible para que sus padres se enamoren.

Gale agrega que nadie puede predecir el futuro y pone como ejemplo lo que está ocurriendo con el coronavirus. “Nadie pudo predecir esta pandemia. Ningún psíquico o astrólogo dijo el año pasado: ‘esta es mi predicción para el 2020, el mundo se cerrará y la economía se va destruir’”, dice respecto a lo que está viviendo actualmente la humanidad.

Foto: Captura de video