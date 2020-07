Que Meghan Markle no se sentía cómoda en la Familia Real era un secreto a voces que tomó fuerza tras su salida del Palacio de Buckingham para radicarse en Los Ángeles, Estados Unidos.

Luego que los Duques de Sussex abandonaran Inglaterra y comenzaran su vida al margen de la Corona británica, comenzaron a revelarse detalles de la vida de la actriz estadounidense cuando formaba parte de la monarquía.

Según el libro “Finding Freedom” (Encontrando la libertad), que saldrá a la venta el próximo 11 de agosto, a la esposa del príncipe Harry le tenían crueles apodos en palacio y que dejan en evidencia la incómoda convivencia que había en el lugar.

“La showgirl de Harry”, era la forma en que se refería un alto miembro del staff de la Duquesa de Sussex, haciendo alusión a su pasado como actriz, según el libro de los autores Omid Scobie y Carolyn Durand.

El libro recoge declaraciones de ayudantes de palacio que se sentían molestos por tener que servir a una “actriz de un programa de cable”. Incluso algunos se referían como la “Duquesa diferente”, en tono peyorativo.

“Simplemente hay algo sobre ella que no me da confianza”, asegura otro empleado del Palacio de Buckingham. Los autores agregan que la ex actriz sentía que era tratada como si fuese “difícil” o “una perra” debido a prejuicios racistas y sexistas.

Según “Finding Freedom”, los Duques de Sussex nunca estuvieron cómodos en palacio e incluso se sintieron marginados. Esa habría sido una de las razones por las que decidieron abandonar Inglaterra.

Algo similar a lo recogido en las declaraciones de Markle en el proceso judicial que lleva en contra del periódico The Mail on Sunday por publicar “informaciones falsas” sobre ella.

En los documentos la actriz señala que se sentía “desprotegida” por la “institución”, refiriéndose a la Familia Real y que no podía defenderse de las acusaciones falsas en su contra que aparecían en la prensa británica.

La publicación del libro tendría “muy molesta” a la Reina Isabel II, porque “abrirá viejas heridas” en un momento en que todos querían seguir adelante. “Creo que la persona que estará más molesta por todo esto es la Reina”, dice una fuente según recoge Daily Mail.