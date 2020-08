“Se rompió varias veces la espalda”, contó una fuente del círculo cercano de Simon Cowell, el juez de America’s Got Talent quien sufrió un grave accidente en bicicleta.

El británico de 60 años estaba el fin de semana en su casa en Los Ángeles con su novia Lauren Silverman y sus hijos Eric y Adam, cuando quiso probar una bicicleta en el patio de Malibú.

Al parecer la bicicleta se desmontó provocando la caída de la estrella de televisión lo que obligó a llevarlo a un hospital. “Tuvo que someterse a una cirugía importante”, contó una fuente.

“Tuvieron que colocar una varilla de metal en la zona”, relató la misma fuente al medio estadounidense Page Six.

Tras la operación, Cowell agradeció las muestras de apoyo y cariño por parte de sus seguidores. “Un consejo… Si compras una bicicleta de trail eléctrica, lea el manual antes de montarla por primera vez”, contó.

“Me he roto parte de la espalda. Gracias a todos por sus amables mensajes”, agregó en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

Some good advice…

If you buy an electric trail bike, read the manual before you ride it for the first time.

I have broken part of my back.

Thank you to everyone for your kind messages.

— Simon Cowell (@SimonCowell) August 10, 2020