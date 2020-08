Este domingo el ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió al actuar de funcionarios de la Armada en un control sanitario por la pandemia del coronavirus en Iquique realizado al diputado Hugo Gutiérrez (PC), en el que el parlamentario aseguró haber sido tratado de forma “agresiva y prepotente”.

Sobre esto la autoridad de Gobierno indicó que “que se le fiscalice es lo más normal del mundo, y debe por lo tanto identificarse adecuadamente como parlamentario, exhibir la credencial y es lo que todo ciudadano debe hacer, la familia tiene que tener salvoconducto (…) Toda persona que acompañe a un parlamentario debe contar con un permiso, debe ceñirse a las normas y debe estar disponible para ser fiscalizado en todo momento”.

En cuanto al supuesto trato “agresivo” que habría tenido el parlamentario por parte de los funcionarios de la Armada, el ministro indicó que “la información que tengo es de un trato bastante deferente, la persona que está ahí perfectamente pudo pedir el salvoconducto a las personas que lo acompañaban y no lo hicieron (…) No solo no se le trató mal, se le trató demasiado bien porque no se fiscalizó a la familia“.

El video donde aparece la fiscalización del parlamentario ha sido ampliamente viralizado en redes sociales generando todo tipo de reacciones, ante lo cual el diputado señaló que actuó de forma “proporcional a la forma en que ellos (funcionarios de la Armada) actúan”.