“Me pagaron el manotazo y me lo sacaron”, relató la reportera argentina Flavia Fochesato minutos después de cometido el delito.

Flavia Fochesato, periodista del canal Telefé de Córdoba, sufrió un robo mientras se encontraba despachando en vivo al interior de un bus del transporte público en Argentina.

La reportera se encontraba cerca de las 7 de la mañana dialogando con el conductor de un microbús a raíz de las nuevas medidas de prevención por el coronavirus cuando un delincuente le sustrae el móvil desde el interior del vehículo

“No, no… chicos, me robó el celular”, se le escucha decir a Fochesato antes de salir persiguiendo al ladrón al que le perdió la pista por las calles del Barrio Cervecero en Córdoba.

En las imágenes se puede apreciar lo afligida de la reportera que no da crédito a lo que acaba de suceder. “En primer lugar pido disculpas por haber interrumpido el móvil”, dice Fochesato minutos después para explicar lo que acababa de pasar.

“Me lo arrebataron, me lo sacaron. Lo tenía lamentablemente en el bolsillo y cuando subo a hacer la nota del chofer me pagaron el manotazo y me lo sacaron”, agregó en el despacho en vivo.

Finalmente la Policía logró dar con el delincuente, quien era un joven de 20 años y que aún tenía el celular en su poder. La periodista contó que cuando fue a recuperar lo sustraído se le acercó la madre del delincuente para pedirle perdón, según cuenta La Voz.

“He vivido un momento que no sé cómo describirlo puesto que llegó la mamá del chico cuando ya lo habían atrapado y me pidió perdón por lo que había hecho, de manera desesperada, abrazándome fuerte y agarrándome fuerte de los brazos”, relató Fochesato en una posterior entrevista radial.

La madre le dijo que el robo se debió a que su hijo tiene problemas de drogas. “Vos recuperaste tu celular por suerte, yo no puedo recuperar a mi hijo”, fueron las palabras de la mujer según contó la reportera.