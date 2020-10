El día en que Patricio Frez mostró su identidad en «Buenos días a todos»

Este martes falleció el destacado locutor Patricio Frez, quien es recordado por ser la voz en off de Buenos días a todos.

Como era de esperar, las reacciones a su deceso no tardaron en llegar. Uno de los primeros en reaccionar fue precisamente el exdirector del espacio mañanero Mauricio Correa.

«El día que le pedí a Pato Frez que bajara al estudio para mostrar su rostro», comentó en Instagram, recordando el momento en que el locutor reveló su identidad al público del ‘Buenos días’. En el registro se puede ver a Frez bailando «La mayonesa» junto a la ‘Porotito verde’.

La publicación provocó mucha nostalgia entre los seguidores de Correa, quien este miércoles estuvo en «Bienvenidos» para dar detalles de ese especial momento.

El día en que Pato Frez se presentó públicamente

«Un día llegué al canal y me dicen ‘anoche grabaron a Pato Frez, lo paparazzearon, entonces me pasaron esa información y dije, ‘en cualquier minuto estos gallos me van a amanecer con la historia y bueno, en apurarse muchas veces está la oportunidad, y fue lo que hice», recordó Correa.

“Estaba bailando la ‘Porotito verde’, subió la sintonía (…) y yo digo ‘Pato, baja ahora’, entonces el Pato baja y se produce la explosión de sintonía de las personas que quería conocer al Pato Frez (…)», agregó.

La molestia de Camiroaga

Por lo demás, el exdirector del matinal también sorprendió al revelar una desconocida anécdota de ese día: el enojo de Felipe Camiroaga, quien ese día presentaría el nuevo disco de Washington, su icónico personaje, pero terminó siendo opacado por Frez.

«Encuentro que no puede ser lo que hiciste», le habría dicho el animador, para luego lanzarle un basurero que le llegó al hijo de Correa. Finalmente ambos terminaron a los golpes y por un buen tiempo permanecieron sin hablar.

“Yo creo que estuvimos distanciados varios meses y como son todas las cosas en la vida, cuando uno discute con los amigos, uno se termina abrazando después de un tiempo”, sentenció.