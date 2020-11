Bad Bunny dio positivo por Covid-19, y por este motivo no puso asistir a la ceremonia de los American Music Awards 2020 celebrada este domingo.

Así lo informó este lunes la agencia de representación Lacoustyle en un comunicado en el que indica que por ello anoche su participación en la ceremonia fue virtual.

En un comienzo estaba previsto que él cantara en directo «Dákiti» junto a Jhay Cortez «pero desafortunadamente, el artista confirmó que ha contraído el virus del covid-19 y tuvo que cancelar su presentación».

Este domingo el puertorriqueño presentó una categoría en los American Music Awards y además ganó dos premios a «Artista Favorito Masculino – Latino» y «Álbum Favorito – Latino» por su disco «YHLQMDLG».

Por el momento el cantante no ha entregado detalles de su estado de salud.

Congrats on your two #AMAs wins, @sanbenito! 🔥 pic.twitter.com/aJL6aFBCqK

— American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020