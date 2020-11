El actual vocalista de Ráfaga Ariel Puchetta, está viviendo un duro momento ya que ha sufrido la pérdida de varios seres querido.

Y es que este 2020 el argentino perdió a su papá, su hermana y su mamá. Fue el 23 de noviembre que la mamá del vocalista falleció. Y a través de sus redes sociales, compartió un potente mensaje sobre todo lo que le ha pasado.

«Qué decir en estos casos? En 26 de septiembre de 2019 éramos 5 hoy ya 26 de noviembre solo quedamos @karinapuchetta7015 y yo!», partió escribiendo Ariel.

«El lunes 23 pasado se me fue mi viejita después de haber sufrido la pérdida de su compañero de vida y lo que es peor tuvo que despedir a mi hermana! Yo sé que muchos dirán rézale a Dios por su alma, dios sabe lo que hace, por algo pasan las cosas y todas esa palabras para consolar pero realmente no alcanza y no alcanzarán nunca las palabras para tanto dolor pero obviamente yo voy a seguir viviendo y haciéndome el boludo porque otra no queda!«, agregó el vocalista de ráfaga junto a una foto en la que aparece con toda su familia.

«Lo único que deseo y lo único que me queda por creer es que ella por fin se reencuentre con mi hermana y mi papá y les diga que los amo y los extraño con todo mi corazón! Fuiste la mejor mamá que me pudo haber tocado, te amo hasta la eternidad Mamá», finalizó el mensaje que rápidamente se llenó de reacciones y mensajes en las redes sociales.

De hecho, la imagen tiene casi 5 mil me gusta y cientos de comentarios. «Lo siento mucho Ari, fuerzas y a seguir luchando 💪😘», «Lo lamento mucho Ary ❤️» y «Ari como ya te lo dije por privado…sin palabras amigo solo comparto tu dolor en estos momentos tan difíciles que te tocan vivir 🙏», fueron algunos de los comentarios que recibió.

Las causas de los fallecimientos

En el caso de su madre, llevaba cerca de un mes delicada de salud y finalmente falleció tras contagiarse de Coronavirus.

Mientras que sobre su papá y hermana, el vocalista de Ráfaga se refirió al tema en un medio argentino. «Mi viejo venía mal, con problemas de diabetes. Ya hace un par de años le habían amputado unos dedos, porque no se cuidaba», contó el cantante.

Sobre su hermana, Puchetta contó que la muerte de su papá le afectó mucho. «Ella estaba muy aferrada a mi papá y en ese momento le agarró un bajón terrible». Fue justo en ese momento en el que la tuvieron que operar de una hernia en el ombligo y se complicó todo, causando finalmente su fallecimiento.

Sobre cómo se encuentra actualmente, el cantante contó que se ha apoyado mucho en su familia: su esposa y sus hijos. «Fue un año muy difícil, pero estamos para salir adelante”, finalizó.

Ariel y su pareja