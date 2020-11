Este martes Cristián Jara, más conocido como ‘Hardcorito’ tras su participación en e «Yingo», apareció en la TV para discutir el segundo retiro del 10% de las AFP. El chiquillo fue parte de «Mucho Gusto», donde explicó por qué él y otros necesitan ese dinero.

“En lo personal me quedan 100 lucas en la AFP porque siempre he trabajado de forma más independiente“, comentó el ex «Yingo», asegurando que su primer retiro no le alcanzó para todo lo que necesitaba.

El joven además entregó detalles de la actividades que realiza para ayudar a otras personas con problemas económicos durante la pandemia. “Hay gente que tiene menos, o tiene más, pero en lo particular es tanta la necesidad que la gente no está pensando qué va a pasar en el futuro, porque es ahora donde necesita y está la carencia”, explicó.

En esa línea, Jara señaló que ha tenido que «ir ilegalmente a dos bingos que se han realizado por personas que están esperando el 10%». Una de ellas necesitaba 4 millones para una operación y la otra siete.

La dura realidad de su familia

Para terminar Cristián se refirió a la dura realidad de su hogar, y en particular, de sus padres. «Mi padre estuvo a punto de fallecer por Covid, se tuvo que atender en los servicios públicos, que no digo que son malos, pero alguien que tiene una mejor calidad de vida se atiende en clínica. Entonces el único afectado aquí es la clase media y baja“, lanzó.

“Mi madre trabajó toda su vida como asesora del hogar y nunca tuvo un contrato. Hoy es carga de mi padre y, al ser carga de mi padre, no recibe ni un peso, mi padre recibe un poco menos del mínimo y con eso tienen que sobrevivir», continuó Jara.

“Es denigrante, encuentro denigrante que una mujer que trabajó toda su vida, sea carga de él”, concluyó ‘Hardcorito’.

Aquí puedes revisar la entrevista