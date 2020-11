J Balvin revela que está atravesando un episodio de ansiedad y depresión

«No me gusta fingir que estoy feliz» dice el colombiano

Luego de participar en uno de los conciertos más innovadores de los últimos años en el videojuego online, Fortnite, el pasado 31 de octubre, J Balvin desapareció de redes sociales.

Ahora según detalló el artista en Instagram, está pasando por un difícil momento de salud.

“Si han visto que no he estado pendiente de las redes es porque, como todo ser humano, he tenido mis pruebas”, comenzó relatando en un video.

“No me gusta actuar ni estar fingiendo la felicidad, o que todo está perfecto. Soy un ser humano también, frágil y vulnerable, quizás más que algunos de ustedes. Gracias a los que han estado conectado, pero ahora no estoy para esto“, agregó, relatando que volvió la ansiedad y la depresión a su vida.

Depresión y ansiedad

Lamentablemente esto no es nuevo en la vida del colombiano ya que en una publicación de junio de 2020, él contó que tuvo que buscar algunas “herramientas” para “salir del hueco emocional” que le provocó la pandemia.

Fue ahí cuando contó que escogió meditar y lanzó una experiencia guiada de 21 días para sus seguidores, junto al guía espiritual, Deepak Chopra. “La meditación es uno de los pasos claves para lograr el bienestar mental y espiritual, porque en muchos sentidos es el paso más natural“, contó en esa oportunidad.

Y a finales de octubre, el colombiano subió otra publicación que también dejó preocupados a sus seguidores, la que incluso comentó su propio padre, Álvaro Osorio, quien le escribió: “Te amo, hijo de mi alma. Todo un día pasará”.

“Aunque se vea de color muchas veces está oscuro por dentro. Pido por la salud mental de todos los que la necesitamos, la ansiedad y la depresión son una realidad, no tengan miedo a aceptarla y buscar ayuda profesional, se lo que se siente, lo vivo y entiendo a quienes lo padecen”, escribió el intérprete en Instagram.