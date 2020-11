Kathy Orellana es bien activa en redes sociales donde suele compartir distintos registros. Ahora la cantante sacó aplausos de sus seguidores tras compartir una seri de fotitos en bikini.

Estas imágenes fueron para reiterar que está contenta con su físico y con sus “hermosas imperfecciones”.

“Orgullosa de lo que soy y de lo que he logrado, aquí les muestro sin censura mis hermosas estrías, hermosas imperfecciones y una que otra cicatriz. Algunas son de ser gordita, de lo hermoso que fue ser mamá, de guerrera las que muestran mi gran proceso físico casi tatuado en mi piel“, comenzó escribiendo.

Luego, agregó: “¿Ven que no estoy toda operada? Foto 1 guatita adentro, foto 2 relajada jajajaj. Solo me realicé un bypass hace 15 años y me puse implantes hace 7″.

“Lo demás es cuidado en la alimentación y por supuesto el Detox que consumo. Ahora si me quiero operar con ganas y quedar a morir jajajajaja Gracias a cada uno de ustedes porque con comentarios buenos o malos llenan mis días”, finalizó, llenándose de halagos por parte de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “La Morenaza de Rancagua” (@kathyorellanasoto)