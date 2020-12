Christell Rodríguez contó cómo perdió peso en el último tiempo

Christell Rodríguez cuenta con más de 313 mil seguidores en Instagram donde comparte con sus seguidores distinto tipo de contenido.

Por ejemplo la joven cantante ha utilizado las diferentes plataformas digitales para transparentar diferentes aspectos sobre lo que opina en temas de salud y amor propio por ejemplo.

Así, la exintegrante de Rojo abrió una sección de preguntas y respuestas a través de las stories de su cuenta de Instagram (@christell_oficial), donde aprovechó de responder algunas de las dudas de sus seguidores.

Una de esas consultas fue en relación a su peso, puesto que varios han notado que ha bajado algunos kilitos en el último tiempo con la finalidad de mejorar su salud, según ella misma detalló en dicha red social.

¿Qué hizo Christell Rodríguez?

«Hola, ¿cómo estás? He notado que has bajado de peso, ¿qué estás haciendo?, le preguntó un usuario.

A lo que Christell Rodríguez respondió: «»Me ordené con mi alimentación y empecé a moverme más». Explicando que optó por un régimen alimenticio asistido por un profesional.

Christell y el amor propio

La chiquilla de 22 años constantemente se ha referido al amor propio, enviando mensajes a sus seguidores para que se empoderen de sí mismos y se quieran tal y como son.

Hace un tiempo, Christell expresó en varias historias de Instagram que el ejercicio debe ser por placer y no una obligación para tener un ‘cuerpo perfecto’.

También señaló que la buena alimentación tiene que ver con la buena salud y evitar el envejecimiento prematuro, no por perder peso.

Además, mostró el antes y después de su bichectomía, procedimiento que se realizó hace un tiempo y que documentó en dicha red social.

Ante las críticas de algunos usuarios, ella dijo: «Yo me amo y me fascino y por eso mismo me hago lo que se me de la gana».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝓒𝓱𝓻𝓲𝓼𝓽𝓮𝓵𝓵 (@christell_oficial)