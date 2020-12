Este lunes se dio a conocer la noticia que la enfermera Sandra Lindsay, de la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Lenox Hill de Manhattan, en Nueva York, fue la primera persona en recibir la vacuna Pfizer/BioNTech contra el Covid-19 en Estados Unidos.

“HISTORIA. La primera neoyorquina, enfermera Sandra Lindsey de la primera línea ha sido vacuna. El alivio está en camino. Gracias, Sandra”, escribió Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, en su cuenta de Twitter.

“Espero que esto marque el comienzo del final de una época dolorosa”, dijo Lindsey la profesional.

Cuomo advirtió que deben mantenerse a las medida de precaución para evitar contagios de Covid-19. “Van a pasar meses antes de que la vacuna alcance a la población general. Así que esta es la luz al final del túnel, pero es un túnel largo”, dijo Cuomo.

This is what heroes look like.

Sandra Lindsay, an ICU Nurse at Long Island Jewish Medical Center in Queens, became the FIRST AMERICAN to get vaccinated in a non-trial setting.

Thank you Sandra and thank you Dr. Michelle Chester. #NewYorkTough pic.twitter.com/g4HGZ3jbGG

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 14, 2020