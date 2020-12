Iván Arenas contó que fue diagnosticado de cáncer de colon

“Me acaban de detectar cáncer, me van a operar el 6 de enero”, contó Iván Arenas este lunes en entrevista con ADN mientras hablaba del espectáculo de fin de año que hará con su personaje “Profesor Rossa” junto a los inseparables “Don Carter” y “Guru Guru”.

Durante la conversación y al ser consultado sobre lo que esperaba para 2021 el cómico dijo que que pese al diagnóstico, el espectáculo sigue en pie. “Estoy pasando por un momento más o menos complicado, desagradable, me acaban de detectar un cáncer, me van a operar el 6 de enero, es un año de incertidumbre, no se qué va a pasar”, dijo.

En ese sentido, agregó que aunque el diagnóstico de la enfermedad fue difícil de asumir, se encuentra tranquilo y confiado en que todo resultará de la mejor manera para él.

“Estoy con tranquilidad y con alegría de que hagamos cosas, mi propio problema pasa un poco inadvertido y doy con la esperanza de que todo salga bien y que así sea y salga todo bien en el año (…) Es así la vida, otros tienen problemas mayores, hIván Arenas contó que fue diagnosticado de cáncer de colonay gente que no tiene ni qué comer. Estoy tranquilo y con mucho optimismo“, puntualizó.