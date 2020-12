Javiera Acevedo ha revelado recientemente que está esperando a su primer hijo. Para esto la modelo y actriz posó para la revista Velvet donde en exclusiva contó lo que ha sido su embarazo y las sensaciones que ha vivido durante la gestación.

«Cuando se relajaron las medidas del confinamiento conocí al padre de mi hijo por un amigo en común durante esta pandemia. Un día él llegó a mi casa y la conexión fue inmediata”, dijo la rubia sobre su pareja actual.

“Jamás imaginé conocer a alguien en estas circunstancias, pero siempre me he dejado sorprender por la vida. Este hijo es fruto del amor en pleno caos. Ha sido un embarazo muy bonito, me siento plena y feliz», contó.

La portada que protagonizó Javi es similar a la que realizó la modelo estadounidense Emily Ratajkowski para Vogue en octubre pasado, donde también dio a conocer su embarazo, detalle en el que repararon los usuarios de Instagram.

Recordemos que hace ya un tiempo ella había hecho públicas sus ganas de armar familia y ser madre, algo que siempre había querido.

Por lo mismo, ahora expresó que “este embarazo le dio un giro maravilloso a mi vida, ha sido la noticia más linda que he recibido”.

“Yo siempre había querido ser mamá, en un momento pensé que esa opción ya estaba descartada y he vivido estos meses a concho. Ya salí a bailar, ya viajé, ya dormí, ahora estoy preparada para no dormir y para ser una buena madre porque siempre me he entregado con los brazos abiertos al destino», aseguró.

Mira su primera foto embarazada: