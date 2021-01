El lindo gesto de Pancho Saavedra con un hogar de menores

Pancho Saavedra en más de una oportunidad ha demostrado ser bastante generoso y lo ha hecho con distintos gestos.

Recientemente el rostro de Canal 13 se dio a conocer que él ofreció personalmente a pagar el arriendo de un hogar de niños por un año completo que estaba a punto de cerrar.

El hogar de menores, Timoun Piti de la comuna de Pirque, dio a conocer que no serían capaces de mantener el lugar si no obtenían donaciones en su campaña de ayuda. Tras enterarse de que los niños entre 0 y 3 años de edad se quedarían sin hogar, el animador no lo pensó dos veces.

“Yo hoy tengo la posibilidad de tener un contrato, y no todos podemos decir lo mismo. Entonces si podemos vivir nosotros tranquilos solo con la preocupación de cuidarnos del coronavirus, que es una realidad, y que mucha gente está mal y desesperada, uno tiene que ser parte de la solución” contó el chiquillo a La Cuarta.

Además el animador fue muy enfático en el gran problema de fondo. El Sename y el cuidado de los niños vulnerables ha estado en la polémica desde hace años, con múltiples casos que han dejado mucho de que hablar sobre el sistema.

Ante esto comentó «Aquí se puede ver que el discurso que los niños están primero, es mentira. Y es que con todas las cosas que han pasado en el último tiempo, se sabe que las cosas no son así».

La directora del hogar comentó al mismo medio que Pancho Saavedra les ofreció en principio sus propios departamentos para cuidar a los niños. Pero tras discutirlo mejor, el animador se ofreció a pagar un año completo de arriendo, evitando que el lugar cierre.