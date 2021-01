Ingrid Aceitón perdió a su hija con 7 meses de gestación

Esta jornada Ingrid Aceitón contó a través de redes sociales que perdió a su hija que estaba en gestación (tenía 30 semanas de embarazo).

“Mi hija Alice está muerta, ya no está conmigo. Yo desecha, destrozada, muerta en vida. Lo siento, pero ningún mensaje de los que debería contestar podría hacerlo”, fue lo que escribió la exchica reality en una publicación, a la que después añadió: “Solo pido que no se especule nada, por favor. No sabemos absolutamente nada!! Gracias”.

Su pareja, Ignacio Jelvez, más conocido como «el imitador chileno», también compartió un mensaje pasa referirse a este duro momento.

«No sé como y que pasó, pero solo te pido que tengas a mi hijita en tu santo Reino señor mío, destrozado total. Descansa en paz mi vida».