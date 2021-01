Por este motivo prohibieron las mascarillas de tela en Alemania

Hace unos días Alemania prohibió el uso de mascarillas de tela, lo que sin duda ha generado debate.

¿El motivo? esta prenda no sería tan efectivas para proteger del coronavirus. Así que desde la semana pasada se comenzó a exigir el uso de mascarillas profesionales.

La medida se debe a que la variante británica del Covid-19 circula ya en sesenta países, diez más que los contabilizados hace un poco más de 10 días.

Las mascarillas FFP2 se diferencian de las de tela porque además de filtrar el aire exhalado, también lo hace con el aire inhalado. Además, tienen como requerimiento estándar poder mantener fuera el 94% de los aerosoles de prueba, que son partículas líquidas muy finas.

“Una mascarilla FFP2 es mucho más segura que una común, que a menudo se lleva muy suelta. Especialmente en el transporte público, mucha gente se amontona en un espacio reducido”. Con una mascarilla FFP2, el riesgo de infección se reduciría significativamente, asegura Alexander Kekulé, virólogo alemán , según señala DW.

La obligatoriedad de llevar la FFP2 se impondrá de forma paulatina en todo el país a partir de la próxima semana, aunque el jefe del gobierno bávaro, Markus Söder señaló que será obligatorio desde el lunes y que se impondrán multas a quienes incumplan la norma.

La medida la estudian otras naciones europeas. Mientras que Francia siguió los pasos de Alemania y también exigirá el uso obligatorio de las mascarillas quirúrgicas.

Se debe destacar que por su parte la Organización Mundial de la Salud indica que que las mascarillas de tela siguen siendo eficaces, ya que el modo de transmisión es el mismo, funciona incluso contra las nuevas variantes de Covid-19.

Por esto la OMS no prevé cambiar sus recomendaciones, según afirmó la responsable de la gestión de la pandemia en la OMS, Maria Van Kerkhove: «Todas las personas de menos de 60 años que no tengan problemas de salud particulares pueden usar las mascarillas de tela, no quirúrgicas»,

«En las zonas donde el virus circula, hay que llevar puesta la mascarilla cuando las personas están amontonadas y es imposible que se hallen a por lo menos un metro de distancia las unas de las otras, y también en cuartos con poca o mala ventilación», agregó en rueda de prensa.