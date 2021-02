Caso Tomás Bravo: Tío abuelo declaró ante la PDI

A eso del mediodía La PDI trasladó hasta el cuartel de la institución al tío abuelo de Tomás Bravo, el niño de tres años que está desaparecido en la comuna de Lebu.

Esto para realizar un segundo interrogatorio sobre el caso.

Recodar que Joge Eduardo, fue quien por última vez vio al pequeño por lo que nuevamente consultado por el hecho, tras ser entrevistado por Carabineros.

Además continúa la intensa búsqueda de Tomás en la localidad de la región del Biobío, donde están trabajando en conjunto personal de Carabineros, PDI y Bomberos, quienes cuentan con el grupo Urban Search and Rescue (USAR).

Ellos por su parte indicaron a radio ADN, que las labores de este viernes no tendrán un límite de tiempo.

Por su parte, el alcalde Cristián Peña, en entrevista con el programa Ciudadano ADN, comentó que “la búsqueda ha sido incesante, no ha parado, pero lamentablemente ha sido infructuosa, no hay indicios de lo que ha sucedido (…)

«Esperar que la policía especializada que está en el lugar con medios tecnológicos para seguir investigando pueda dar luces de lo que ocurrió. Es complejo el panorama, es compleja la situación porque no hay una huella a seguir, no hay una sola teoría a seguir, es difícil ademas por la situación, porque es un niño que no tiene siquiera cuatro años”.