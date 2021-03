Durante la audiencia de formalización de Jorge Escobar, quien es el principal inculpado por la desaparición y muerte de Tomás Bravo , la Fiscalía apuntó a la declaración de la madre tras el fatal suceso.

En este contexto Estefanía Gutiérrez, entregó detalles del momento de la pérdida del pequeño y generó una serie de conversaciones entre los familiares y el acusado por el fatal desenlace de la víctima.

La madre del menor en el relato expuesto por la Fiscalía, indicó que todo partió cuando Tomasito le pidió ir con su tío abuelo a buscar unos animales por el sector, describiendo la última vez que vio al pequeño.

«Tomasito llegó donde mí diciéndome que iba a ir a buscar las vacas con su tata. Salió corriendo a encontrarse con su tata y vi cómo se iban los dos por la carretera, tomados de la mano», comenzó señalando.

LA DESAPARICIÓN DE SU HIJO

Luego la joven expuso que «María Paz (su hermana) me llamó por teléfono para decirme que a mi tata se le había perdido el Tomi y parece que se había venido caminando solo. Cuando me sumé a la búsqueda, mi tata estaba buscando al Tomi desde una colina pequeña», según publica Mega.

Tras unirse vecinos a intentar dar con el menor, Estefanía describió que «hubo una falsa alarma en algún momento de la búsqueda donde se indicó que había aparecido. La gente se puso a aplaudir, pero a los minutos esa información se descartó y me descompuse. Me llevaron en una ambulancia volviendo a la casa pasada la medianoche».

En ese momento encaró al tío abuelo de Tomás al afirmar que «estando en mi casa hablé con mi tata y me dijo: ‘hija, mi guachito se me arrancó cuando se me escapó una vaca’. Me dio un beso en la frente, un abrazo y se puso a llorar».

LA PELEA

Estefanía reveló también que hubo un altercado entre Moisés Bravo (padre del niño) y Jorge Escobar.

“A las 4:10 horas llegó mucha gente, entre ellos, Moisés el papá biológico de Tomás y su padre (Eduardo Bravo) que querían hablar con mi tío. Fueron a la cocina y comenzó a enfrentarse a él, diciéndole ‘qué hiciste con mi hijo!’ formándose una pelea en la casa, mientras afuera había gente gritando cosas e insultando a Moisés, que fue sacado por Carabineros al igual que la gente que intentó entrar a la casa”, declaró.

Además, relató los complicados momento vividos en la búsqueda Según publica el Informador.