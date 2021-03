Kathy Orellana sorprende en redes sociales con sensual transparencia

Kathy Orellana este año lo empezó de lo mejor y ha mostrado varios cambios en su apariencia.

De hecho la cantante mostró el cambio de look que se hizo y un retoque en su rostro, se trata de una rinomodelación.

Y claro como esta chiquilla no para de sorprender a sus seguidores ella dio la bienvenida al tercer mes del año, luciendo una sensual transparencia.

‘Recibiendo nuevas energías’, escribió ella junto a la postal.

Tal y como está acostumbrada Kathy sus seguidores, la llenaron de buena onda y comentarios destacando que está en su mejor momento.

‘Muy empoderada y hermosa’, ‘para darle un beso en ese cuello’ y ‘negrita linda’, fueron algunos piropos que recibió la cantante.

EL RETOQUE DE KATHY

Hace ya un buen tiempo que Katherine Orellana está concentrada en potenciar su imagen.

Primero lo hizo bajando drásticamente de peso y ahora a través de unos retoques en su rostro.

‘Les cuento que yo al fin me estoy arreglando el caracho para que no me lo pidan más jajaja broma (…) Fue un cambio delicado y sutil!!’, comentó la ex integrante de ‘Rojo’.

