¡Seca!: Katherine Orellana respondió a usuaria que la trató de «ordinaria»

Y es que Kathy ya está cansada de los comentarios feos e innecesarios en sus redes sociales, por lo que no le dio miedo responder a ellos.

Fue ayer que la cantante nacional, Katherine Orellana utilizó su cuenta de Instagram para compartir, como cualquier persona, famosa o no, una foto del pasado.

La foto, muestra a una Kathy algo distinta a la que conocemos ahora, ya que como mencionó en la descripción de esta es «un recuerdo». Rápidamente la publicación se llenó de comentarios de sus seguidores.

«Demasiado regia, imagino lo bien que te sientes», «regia po Kathy», «te pasaste!!», fueron algunos de los comentarios en la publicación de Katherine. Sin embargo, no todo fueron cumplidos. No es algo nuevo en sus redes, ya que constantemente publica imágenes sobre sus looks pasados o su paso por Rojo. Además de sus proyectos y emprendimientos.

Sin embargo, nunca falta el comentario mal intencionado, esta vez, de una usuaria que mencionó en la foto: «Sigues siendo ordinaria». Por su lado, la ex integrante de Rojo, ya cansada de los comentarios feos le respondió: “Sí. Y más ordinaria”.

La respuesta de Katherine fue apoyada por sus usuarios quienes volvieron a comentar. «Que lata tanta gente odiosa, escribiendo cosas feas», «que paciencia Kathy para aguantar a tanto saco h… suerte», «No hagas caso de la envidia, las malas energías matan el alma» fueron algunas de las palabras de sus seguidores entregando apoyo.

Hoy la foto tiene más de mil «me gusta» y según ADN, Katherine Orellana agregó que “en estos tiempos es mejor reírse de lo malo”.