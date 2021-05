El actor español, Mario Casas, sin duda es parte de los pensamientos de varios fanáticos desde «Tres Metros Sobre el Cielo». Sin embargo, ha demostrado que es mucho más que «H» en las producciones de Netflix.

El español, según señaló Los 40, incluso recibió el máximo galardón del cine en España, ganando como Mejor Actor en los Premios Goya de este año.

Y es que son varias las producciones cinematográficas que demuestran otras facetas del actor, como es el caso de la película «Contratiempo». También está “No matarás”, el filme dirigido por David Victori, que impulsó su carrera hasta las estrellas y hoy es uno de las grandes figuras de España y de nuestros corazones.

Sin embargo, eso no es todo, ya que Mario Casas hoy se está luciendo nada más ni nada menos que en la segunda serie más vista de Netflix. Hablamos de la miniserie de suspenso «El Inocente», donde Casas es protagonista. Esta producción se basa en la novela del escritor estadounidense Harlan Coben.

Friends, THE INNOCENT is now streaming worldwide on @netflix . What a thrill. Here’s hoping you binge all eight episodes with us this weekend. pic.twitter.com/acpHbDk9Fk

Esta serie cuenta las vivencias de Mateo Vidal, que es interpretado por Mario Casas. Al parecer, Mateo es el responsable de asesinar a alguien de manera accidental durante una pelea, pero de igual forma termina en prisión.

Pasan nueve años desde entonces, y como cree que ya no tendrá más conflictos al respecto, decide rearmar su vida con su esposa Olivia.

Sin embargo, una misteriosa llamada cambia el sentido del juego y vuelve a ser puesta en duda la inocencia de Mateo. Y es que Lorena, una policía con ciertas sospechas, inicia una nueva investigación sobre un suicidio, que extrañamente ronda al rededor del personaje interpretado por Mario Casas.

Casas encantó en la película «Contratiempo», donde las preguntas y el suspenso desbordaban de la pantalla, es por eso que no nos sorprende el éxito que tiene esta nueva serie de Netflix . Y hoy, según señala FlixPatrol, es la segunda serie más vista de la plataforma, solo superada por «El Legado de Júpiter»

Mat was just sent naked photos of his wife with another man — and that’s not even the worst thing that will happen to him today.

From Harlan Coben — the man behind Safe and The Stranger — comes the gripping, shocking, and totally addictive limited series The Innocent. Watch now pic.twitter.com/otbTNb0P9k

— Netflix (@netflix) April 30, 2021