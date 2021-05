Este domingo se celebró el Día de la Madre en nuestro país, y en los canales de televisión a varios equipos les tocó trabajar en esta especial fecha. Es por eso que muchos aprovecharon para enviarle emotivos saludos a todas las madres.

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda se tomó unos minutos para enviar un sentido mensaje.

“Esta jornada se celebra el Día de la Madre. Hoy nosotros debemos enfocarlo de manera distinta, porque estamos en pandemia. Muchos compatriotas perdieron a sus madres producto de la pandemia… Los quiero llamar a hacer un minuto de silencio, de recuerdo, para mirar al cielo y abrazar a muchos que no tienen mamá, abuela o tía porque se las llevó el Covid, el bicho desgraciado”, dijo para comenzar.

Y continuó «Y también pedir por las mujeres asesinadas en este país. Ayer hubo un femicidio y no lo podemos olvidar. Hay que hacer un minuto de silencio por las que no están. Hay que hacer ese recuerdo”.

Sepúlveda también aprovechó el espacio para dedicarles un cariñoso saludo a las madres que han perdido a sus hijos recientemente y que se han convertido en casos mediáticos.

“También quiero mandarle un beso muy grande, muy apretado, a la mamá de Tomás, de Emilio, a la ‘Cami’, que hoy recuerda a Tamara, a la mamá de Itan. A todas las que han perdido a sus hijos por infelices que andan sueltos… El Día de la Madre es tan especial y tiene una profundidad más grande que solo nos queda saludar. Mis besos y admiración, con todo el cariño del mundo, para las mamás” cerró Sepúlveda.

Otro especial momento se vivió en “Meganoticias Alerta”, ya que mostraron saludos de los integrantes del equipo a sus mamás en este especial día.

Cuando volvieron al aire con Sepúlveda, este no logró aguantar la emoción. “Wow, me emocionaron. Se pasaron… bacán”, dijo mientras se secaba las lágrimas.

Además Sepúlveda usó el tiempo para agradecer la ardua labor de todos sus compañeros

«Este es el equipo que hace Alerta, que hace el noticiero siempre, de lunes a domingo, que se saca la mugre por llevar la mejor información. Nos equivocamos sí, nos equivocamos siempre. Yo soy el que está acá, nada más, pero ellos y ellas son los que hacen la pega. Yo soy un personaje que está acá, discúlpenme, tratando de ser el vehículo, el que traspasa lo que ellos y ellas hacen», agregó.

Además aprovechó de lanzar una llamativa petición en pantalla. «Ya, no me pongan más videos de ustedes, porque me emocionan, me ca…” y luego continuó con las informaciones.