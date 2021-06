Nintendo descartó durante la finalización de su Direct transmitido durante el E3 que no trabajarán en ningún otro título o recopilatorio de la saga The Legend of Zelda, esto a pesar de que se cumplen 35 años del lanzamiento del primer título en la NES. Vía Festigame.

Fue el propio director de la serie, Eiji Aonuma, quien tuvo que salir a escena durante la transmisión para aclarar que Nintendo no está trabajando en ninguna edición conmemorativa, ni nada por el estilo.

«No tenemos previsto ningún otro juego para Nintendo Switch ni ninguna campaña», indicó.

Así, se disiparon las dudas sobre una posible remasterización HD de Wind Walker y Twilight Princess o sobre el lanzamiento de The Legend of Zelda 3D Collection.

Finalmente los fanáticos de la saga de Link y compañía recibirán Hyrule Warriors: La era del cataclismo, Skyward Sword HD y un nuevo Game & Watch de Zelda que traerá el The Legend of Zelda original, The Legend of Zelda 2: The Adventure of Link y The Legend of Zelda: Link’s Awakening, además de un minijuego protagonizado por Link.