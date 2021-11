La pregunta sin filtro de Julio César Rodríguez a Macarena Venegas: «¿Te gusta usar lencería erótica?»

La noche del jueves se vivió un nuevo capítulo del programa de Julio César Rodríguez, se trata de «Pero con respeto«. Y la invitada de oro del espacio fue la abogada Macarena Venegas.

En conversación con el animador, la ex «jueza» de la pantalla chica se refirió a su relación a distancia con Manuel Fuentes García. Pareja que producto de la pandemia no la vio por más de 10 meses.

“Yo creo que las relaciones de pareja obviamente involucran mucha voluntad también. El querer estar con la otra persona. El querer la ilusión de que en algún momento nos vamos a ver. Obviamente en el tránsito te cuestionas, ¿esta cuestión para dónde va? No te estoy diciendo que sea una cuestión fácil. Si tiene algún sentido seguir esta relación y continuarla. Pero después cuando llegó noviembre hace un año atrás y logramos viajar…”, alcanzó a decir Vengas antes de ser interrumpida por el periodista, quien la descolocó con una inesperada intervención.

“Porque además a ti te gusta mucho usar lencería erótica”, le dijo el Julio César Rodríguez, sin previo aviso. “¿Y dónde sacaste eso?!”, le consultó bastante sorprendida la defensora legal. “Lo leí”, se defendió Rodríguez.

Luego de esto, se generó una incómoda conversación entre Julio César Rodríguez y Macarena Pizarro.

Lee aquí la conversación:

Maca Venegas: “Julio, ¿pero de dónde sacaste eso?”

JC Rodríguez: “Lo leí no sé en qué revista”

Maca Venegas: “No, imposible”

JC Rodríguez: “Pero…”

Maca Venegas: “Estás desclasificando cosas que no son poh, Julio”

JC Rodríguez: “¿En serio? ¿Me pasé de largo?”

Maca Venegas: “Te estás carrileando”

JC Rodríguez: “¿Pero te gusta o no te gusta usar lencería?”

Maca Venegas: “Pero es que una cosa es que lo preguntes y otra cosa es que lo afirmes”

JC Rodríguez: “Ah, yo lo afirmé”

Maca Venegas: “Tú lo afirmaste, no lo preguntaste. ¿Y te tengo que contestar esa pregunta?”

JC Rodríguez: “No sé, ¿qué creen ustedes?”

Maca Venegas: “Pásame el sonopronter”

JC Rodríguez: “¿Pero te gusta usar lencería erótica?”

Maca Venegas: “Es que erótica la encuentro un poco mucho. Lencería”

JC Rodríguez: “Sensual”

Maca Venegas: “Pero lencería. La lencería ya tiene una connotación como sexy”

JC Rodríguez: “No. Pero hay distintos tipos de lencería. Yo el otro día me puse un calzón Chiteco”

Maca Venegas: “No. Es que eso es ropa interior. Distingamos entre ropa interior común y corriente. Por eso que la lencería en sí ya tiene… No hay que ponerle tanto adjetivo calificativo. Tú dijiste erótica. Imagínate lo que dijiste. Partiste acá”

JC Rodríguez: “¿Pero qué tiene de malo? Te noté como que… Porque no es pá tanto. Erótica como que te…”Maca Venegas: “No, pero es que erótica fue como ‘erótica’”

Julio César Rodríguez: “¿Y eso está mal?”

Maca Venegas: “No está mal. Pero no me define”

Julio César Rodríguez: “Te noté así como ‘oooh, erótica’”

Maca Venegas: “Pero no me define la palabra. Eso es lo que pasa. Entonces no me sentí identificada con tu calificativo”

Julio César Rodríguez: “Ya. No es erótica”

Maca Venegas: “No. Yo no la calificaría erótica”

Julio César Rodríguez: “Pero lo erótico no está malo. Para dejarlo claro”

Maca Venegas: “Pero evidente, ¿por qué va a estar malo?”

Julio César Rodríguez: “Porque hiciste así como ‘yo no soy erótica’”

Maca Venegas: “Pero es que yo lo encontré exagerado. Como que te pasaste para allá. No era necesario. La lencería ya es como sexy, bonita, eso”

Julio César Rodríguez: “¿Pero te gusta usar?”

Maca Venegas: “Me gusta. Pero no erótica (risas). Es que erótica es too much”

Julio César Rodríguez: “¿Pero te gusta el erotismo?”

Maca Venegas: “Sí, ¿pero por qué estamos hablando de esto?”

Julio César Rodríguez: “No sé. Era la antesala de tu viaje a España (para encontrarse con su pololo), si habías llevado lencería. Y cuando llegaste a España, ¿hace cuánto no veías a tu pareja?”

Maca Venegas: “Desde febrero. Seis meses”.