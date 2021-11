Vuelve la hija pródiga: Pamela Díaz retorna a Chilevisión para nuevo programa

Si hablamos de alguien que tiene militancia en varios canales de la televisión chilena, es sin duda Pamela Díaz. Rostro que retornara a su ex casa televisiva, después de una polémica salida.

La actual panelista de Me Late, se incorporará a la tercera temporada de «El Discípulo del Chef», junto a otros participantes. Así lo confirmó En Cancha, donde la «fiera» aseguró su participación por medio de una transmisión.

“Parto el martes grabando”, afirmó Pamela Díaz en la conversación, además confesó que “se suponía que no tenía que decir nada”.

En un Instagram Live en conjunto, la «fiera» le comentó a Arturo Longton que le hubiese gustado estar con él, pero no se podrá porque el exchico reality fue el último eliminado del espacio de CHV.

Por otro lado, ella no sería la última incorporación al programa, ya que se rumorea que encontrará otros dos personajes de la farándula chilena: Fran García-Huidobro y Jordi Castell, aunque Díaz no pudo confirmar nada, seguramente no entrará sola a la cocina.

¿Estarán felices con su regreso?

Obviamente la vuelta de Pamela Díaz a Chilevisión no podía estar libre de polémicas. Es que la chiquilla les arruinó el hermetismo de la final de ¿Quién es la máscara?.

Tal como lee, es que porque previo al esperado final del programa la «fiera» soltó el spoiler de su vida. Todo ocurrió cuando en el programa Me Late, Pamela Díaz contó que viajaría a Las Vegas por pega.

Fue ahí que sus compañeros Daniel Fuenzalida, Sergio Rojas y Andrés Caniulef bromearon con que no fuera también el actor Jorge Zabaleta junto a ella hasta tierras gringas; hacían referencia la supuesta enemistad entre él y Jean-Philippe Cretton.

«Porque, de ser así, todos apoyamos al niño rata», soltó Sergio Rojas sobre el animador de CHV.

Fue ahí cuando a la «Fiera» se le escapó el spoiler sobre el programa ¿Quién es la máscara? (CHV). «Perdió, ¿viste que es injusto? Pero era obvio…», comentó Pamela Díaz sin darle mayor importancia a lo que acababa de decir sobre su pareja, Jean-Philippe, dejando en evidencia que él estaba en el disfraz de «Rata», por lo que el ganador estaría entre los corpóreos de «Muñeca» y «Cigüeña».

Luego, lamentó que fueron 10 millones de pesos los que no pudo conseguir el animador. «Más allá de eso, lo encuentro injusto porque que debió haber ganado», opinó.