Reencuentro de RBD está en peligro por integrante antivacuna

Uno de los cantantes de la agrupación mexicana decidió no vacunarse contra el Covid-19.

Hace algunos meses los fanáticos de RBD se emocionaron a ver a la agrupación mexicana reunida después de años del término de la telenovela. Sin embargo, en dicho no encuentro no estaba el elenco completo, situación que iba a cambiar en el tour que realizarían prontamente los integrantes.

Aunque la reunión de reencuentro está pasando por un momento difícil, ya que uno de los integrantes de la banda no está ni ahí con vacunarse contra el Covid-19. Situación que pone en peligro el espectáculo, ya que es uno de los principales requisitos para la realización del show.

La información fue confirmada por un programa mexicano llamado “Con Permiso”, en donde el integrante de RBD, Christopher Uckermann señaló que no quiere vacunarse, que esta decisión la tomó junto a su familia.

“Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás. No creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el COVID en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas”, dijo el cantante de RBD.

Conflictos internos

Por otra parte, la decisión de Christopher pone en peligro a la reunión de RBD, ya que según indican los medios argentinos, Anahí, parte de la banda puso como condición que todos estén vacunados contra el coronavirus.

Sus razones son bien simples, ya que producto de una presentación de reunión con RBD contrajo el Covid-19 junto a su pareja. Así que exigió que todos los integrantes tanto del grupo como del staff acudieran a cumplir con este proceso.

Hay que destacar que dos integrantes del conjunto son madres, y que la última reunión fue bastante difícil de llevar a cabo, debido a que Dulce María era quien estaba más dudosa de participar porque tuvo su hija en medio de la pandemia.